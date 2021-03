Cagni sul Milan: “Donnarumma non ti fa vincere. Romagnoli? Non lo prende nessuno”

I rossoneri provano ad insidiare la vetta dell'Inter in campionato ma devono risolvere diverse questioni interne

Il Milansi giocherà il tutto per tutto per raggiungere l'Inter in questo scorcio finale di campionato. Nello spogliatoio rossonero però ci sono alcune questioni da risolvere in vista della prossima sessione di mercato, sulle quali si è espresso il noto allenatore Gigi Cagni. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW:

"Le squadre sono tutte in crisi economica, dove vai a prendere i soldi per acquisti e rinnovi ora? Sarà un mercato molto povero il prossimo. Cosa cambia accettare cifre più basse adesso? Vedo che manca la passione calcistica ora, è quella che manca a lui come a tanti altri. Lui tecnicamente è molto bravo, ma non lo vedo come un leader difensivo. Sotto l'aspetto della personalità non lo credo così forte. Non è ancora quello da prendere per farti vincere. Per me per uno come lui 6 milioni l'anno sono già troppi".

Milan che deve rinnovare diversi giocatori:

"E' vero, ma il più importante per me è Tomori. Donnarumma? Ci sono altri portieri che puoi prendere. Donnarumma non sa guidare la difesa, così come Romagnoli. Le priorità nel caso sono Ibra e Calhanoglu".

E chi vendere?

"Romagnoli è il primo che devono vendere ma non trovano nessuno. Peccato, perché era uno degli stopper che mi piaceva di più. Non è cresciuto in niente: in personalità, tecnicamente, in tutto".