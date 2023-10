Cannavaro “Scudetto? Napoli ancora in corsa. Organico molto forte”

«Napoli ancora in corsa per lo scudetto? Secondo me sì. L’organico resta molto forte». Ne è convinto Fabio Cannavaro, ex capitano azzurro, che vede dei margini nella vittoria degli azzurri a Verona, ma è consapevole di quanto sia importante la continuità per stimoli e fiducia, anche in campo internazionale. Di questo anche ha parlato nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Union Berlino-Napoli: