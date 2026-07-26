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"L'entusiasmo per Allegri era anche ovvio, parliamo di un allenatore che ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions League.

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Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, gli hanno cantato anche 'Chi non salta juventino è!'. Lui si è molto divertito". Aurelio De Laurentiis in un'intervista a Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro parla del novo allenatore del Napoli e del suo ambientamento in una nuova realtà.

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"Prima di andare alla Juventus - osserva il presidente del Napoli - con Pirlo portò uno scudetto al Milan. Noi dobbiamo partire da lì e da quel famoso 4-3-3. E da due finali di Champions".