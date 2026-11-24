Notte di paura per il difensore del Genoa Leo Ostigard colpito da un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa
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Notte di paura per il difensore del Genoa Leo Ostigard colpito da un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa. Il centrale norvegese è stato così accompagnato nel cuore della notte presso l'Ospedale San Martino di Genova.
Preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti e della sua equipe è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici di rito che hanno fornito esiti rassicuranti. Sono state di fatto escluse problematiche cliniche di rilievo. Ostigard, tra i migliori nella trasferta di Reggio Emilia conclusa con la vittoria sul Sassuolo, rimarrà in osservazione anche per la giornata di oggi. Lo riporta l'ANSA.
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