Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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A qualche settimana di distanza dal ritiro dalla nazionale di Romelu Lukaku, Radja Nainggolan, suo connazionale, ha annunciato che sta per "scoppiare una bomba".

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L'ha detto ai microfoni del podcast Ongerfilterd: "Mi ha detto solo che posso dire che sta per scoppiare una bomba. Quindi c'è ancora qualcosa in arrivo. Cosa? Non lo so. C'erano dei problemi interni tra lui e una certa persona.

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Ma non dirò molto al riguardo. Romelu ne parlerà lui stesso. Era un po' amareggiato, però. Era deluso, frustrato. Presto sapremo cosa succederà da lui. Riguardo ai veri problemi che c'erano in gioco. Lui saprà spiegarli meglio di me".