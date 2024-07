Milan, per Florenzi infortunio al crociato e al menisco del ginocchio destro

Brutte notizie per Alessandro Florenzi e per il Milan. Il calciatore si è infortunato nell'amichevole contro il Manchester City che si è giocata nel New Jersey ed era uscito dal campo in lacrime. Il giocatore sarà costretto ad operarsi e ci vorrà diverso tempo per il recupero perché la risonanza a cui si è sottoposto ha evidenziato danni al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro.