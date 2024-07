Florenzi: “Non vedo l’ora di ricominciare”. Sky: “Da capire se resta al Milan”

L'avvento di Fonseca in panchina mette in dubbio, da quanto riportano dal canale satellitare, la permanenza del giocatore al club rossonero

Sui social ha scritto: "Non vedo l'ora di ricominciare. Pronto a tornare a sudare con i miei compagni. Insieme passo dopo passo!". Alessandro Florenzi specifica di non vedere l'ora di tornare ad allenarsi a Milanello con i compagni del Milan. Sulla panchina, dopo l'addio di Pioli, è il momento di Fonseca.

E il calciatore a Roma non aveva avuto un ottimo rapporto con il tecnico. Così a Skysport hanno sottolineato: "Nella capitale non avevano avuto un grande rapporto, per usare un eufemismo. Del futuro del giocatore si deve ancora capire se resterà o no al club rossonero", hanno sottolineato dal canale satellitare a proposito del giocatore.