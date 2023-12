Milan, Furlani: “Decreto crescita? Decisione che indebolisce il calcio. Ci impediscono di…”

"Come ho vissuto la decisione del Governo sul Decreto Crescita? Male, è una decisione triste per il calcio italiano: ci rende più poveri, meno competitivi e ci indebolisce. Purtroppo, il calcio italiano non è visto come un settore dell'economia anche se dovrebbe esserlo. Siamo stati leader per anni in Europa, ora non lo siamo più ma ne avremmo le potenzialità".