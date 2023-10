CM – Retroscena Napoli: tutti i veri motivi del ‘no’ di Conte

Cosa c’è davvero dietro il no di Antonio Conte al Napoli. Lo svela calciomercato.com dopo la story di ieri dell’ex allenatore di Inter e Juventus: “Nella conference call del pomeriggio di ieri il tecnico salentino ha ribadito al presidente De Laurentiis la sua ferma volontà di volersi godere ancora dei mesi al fianco della propria famiglia e lontano dallo stress della panchina. Ma non solo, l’ex tecnico di Juve e Inter preferirebbe iniziare una nuovo avventura dall’estete e non da subentrato”, si legge sul sito. Sono questi i motivi del no di Conte alla panchina della squadra campione d’Italia in carica.