Post del giocatore nerazzurro, in procinto di trasferirsi a Madrid, sull'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio - 22:35

La delusione è stata grande per l'Olanda. Dopo l'eliminazione dai Mondiali per mano del Marocco, Dumfriesaveva parlato ai microfoni dei giornalisti e aveva parlato di amarezza e voglia di riscatto. Il giocatore, che passerà dall'Inter al Real Madrid dopo il versamento da parte delle merengues dei 20 mln della clausola sul contratto del giocatore nelle casse nerazzurre, ha scritto un post sui social.

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Ed è dedicato proprio all'eliminazione del Mondiale e alla sua avventura con la Nazionale: "Abbiamo iniziato questa Coppa del Mondo con con le migliori intenzioni e con un obiettivo: rendere orgogliosi i Paesi Bassi. Sfortunatamente, non è stato quello che avevamo sperato", ha spiegato il calciatore.

"La delusione è grande e questa sensazione resterà ancora a lungo. Ma una cosa non cambia mai: l'orgoglio della possibilità di indossare la maglietta Oranje. Ora è il momento di riflettere, imparare da questo momento e metterlo alle spalle. Faremo tutto il possibile per tornare più forti. Grazie per tutto il supporto, nel bene e nel male", ha concluso il giocatore olandese.