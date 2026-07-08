Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della prestazione sua e della Seleccion. Le sue dichiarazioni, riportate da Sportmediaset

Andrea Della Sala Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 09:32)

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Protagonista nel ribaltone dell'Argentina contro l'Egitto, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della prestazione sua e della Seleccion. Le sue dichiarazioni, riportate da Sportmediaset:

«È stata una partita durissima. Per noi si è complicata quando siamo andati sotto di due gol, ma la squadra non ha mai smesso di crederci. Abbiamo continuato a spingere e a creare occasioni: nel primo tempo ne abbiamo avute diverse, senza riuscire a concretizzarle.

Nella ripresa, dopo il secondo gol subito, i ragazzi hanno mostrato carattere, umiltà e uno spirito di sacrificio straordinario. Alla fine siamo riusciti a conquistare la qualificazione grazie alla determinazione dimostrata nei minuti finali.

Per quanto riguarda Lionel, tutto ciò che ci mostra ogni giorno è semplicemente incredibile. È la nostra guida, il nostro punto di riferimento, il nostro leader. Vederlo così emozionato è stato davvero toccante. Gli ho detto direttamente in campo di godersi questo momento, perché se lo merita. Noi continueremo a dare il massimo per noi stessi, ma soprattutto per lui. Questo è il suo ultimo Mondiale e ci ha dato tantissimo.»