Continuano ad arrivare conferme. Lautaro Martinez giocherà titolare nella gara d'esordio dell'Argentina contro l'Algeria. Julian Alvarez ha recuperato ma andrà in panchina, accanto a Messi ci sarà il capitano dell'Inter.
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Mondiali: conferme dall’Argentina, Lautaro titolare all’esordio con l’Algeria
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Scaloni che deve difendere con la sua Nazionale il titolo di Campione del Mondo conquistato nel 2022, si affiderà al giocatore nerazzurro che c'era in quel Mondiale ma avrebbe voluto un'altra condizione fisica e altro spazio. Come quello che si è preso in Copa America nel 2024. Come quello che può avere adesso perché il ct si affida a lui là davanti.
Argentina e Algeria si affronteranno martedì alle 22:00 al Kansas City Stadium nella prima partita del Gruppo J dei Mondiali del 2026. In Italia saranno le tre di notte.
Questa la formazione che dovrebbe scegliere Scaloni al netto dei dubbi dell'ultimora
Dibu Martínez ; Molina (Montiel), Romero, Martínez , Otramendi (o Medina); De Paul, Mac Allister, Fernández , Almada ; Messi, Martinez .
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