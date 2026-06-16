Mondiali: conferme dall’Argentina, Lautaro titolare all’esordio con l’Algeria

Il capitano dell'Inter sarà accanto a Messi nella prima partita dell'Argentina: si gioca a Kansas City quando in Italia saranno le tre

Continuano ad arrivare conferme. Lautaro Martinez giocherà titolare nella gara d'esordio dell'Argentina contro l'Algeria. Julian Alvarez ha recuperato ma andrà in panchina, accanto a Messi ci sarà il capitano dell'Inter .

Scaloni che deve difendere con la sua Nazionale il titolo di Campione del Mondo conquistato nel 2022, si affiderà al giocatore nerazzurro che c'era in quel Mondiale ma avrebbe voluto un'altra condizione fisica e altro spazio. Come quello che si è preso in Copa America nel 2024. Come quello che può avere adesso perché il ct si affida a lui là davanti.