VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Zinédine Zidane non è solito lavorare sulla disposizione tattica della squadra alla vigilia delle partite della Francia. Ma il nuovo commissario tecnico ha a disposizione così poche sedute per far crescere il gruppo che è costretto a sfruttarle anche per provare soluzioni sul campo.

Questa sera i Bleus hanno svolto una seduta tattica piuttosto sorprendente, con una formazione che potrebbe essere composta da diversi giocatori nuovi rispetto alla gara precedente. Lo riporta l'Equipe.

Zidane ha già annunciato che ci saranno dei cambiamenti e, osservando l’allenamento, emergono alcuni indizi sulle possibili scelte per la sfida di Nations League contro il Belgio, in programma lunedì alle 20.45.

Una delle novità più interessanti riguarda Désiré Doué, che potrebbe partire titolare da numero nove al posto di Ousmane Dembélé.

In conferenza stampa, Zidane ha spiegato che il Pallone d’Oro di France Football non partirà necessariamente dal primo minuto in tutte le partite.

La probabile formazione della Francia