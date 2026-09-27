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Si è parlato molto dall'inizio della sosta della scelta di Cristian Chivu: l'allenatore dell'Inter ha infatti concesso una settimana intera di riposo alla sua squadra, che si ritroverà ad Appiano Gentile domani. Come sottolinea il Corriere dello Sport, "sin dal suo insediamento in panchina, infatti, è sempre stato molto attento al recupero, fisico, ma pure mentale, dei suoi giocatori. Quindi, tranne in casi eccezionali, un giorno di riposo a settimana non manca mai: anche in caso di impegni ravvicinati. Il tecnico rumeno è convinto che “staccare”, in certi frangenti, dia più benefici di una seduta di allenamento, se corpo e mente sono già sufficientemente (o abbondantemente) carichi.

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Il top, in questo senso, Chivu l’ha toccato lo scorso gennaio, quando lasciò a casa la sua truppa proprio il giorno prima della gara con il Lecce. Si trattava di un turno infrasettimanale e l’Inter era reduce, la domenica prima, da una partita particolarmente dispendiosa come quella con il Napoli. Lautaro e compagni non brillarono contro i salentini, anzi strapparono a fatica la vittoria. Ma affermò con certezza che sarebbe stata ancora più complicata senza quel riposo ravvicinato. È chiaro che dietro questo approccio ci sia anche il fatto che Chivu è stato un giocatore di altissimo livello. Conosce perfettamente, quindi, le esigenze e le necessità di un calciatore.

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Non a caso, ha immediatamente abolito i ritiri prima delle partite. Le uniche eccezioni, oltre alle trasferte ovviamente, vengono fatte per le gare in programma alle 15 o alle 12.30. In tutte queste abitudini, peraltro, c’è molta Premier. Nel senso che, in Inghilterra, i giocatori si ritrovano direttamente allo stadio prima della partita e i giorni di riposo non mancano mai. Insomma, se vanno più forte non è perché si allenano di più, ma perché lavorano ad una maggiore intensità. Che poi è esattamente ciò che chiede Chivu ai suoi uomini: voi vi allenate al massimo e io vi vengo incontro. Beh, alla luce di come è finita la sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, non si può dire che sia stata una scelta sbagliata…".