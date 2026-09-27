Un attestato di stima che non passa inosservato, soprattutto dalle parti di Milano. Alexander Isak ha indicato Curtis Jones come il compagno più sottovalutato con cui abbia mai giocato.

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L’attaccante del Liverpool si è prestato a una serie di domande rapide durante un’intervista a Viaplay e, quando gli è stato chiesto di scegliere il giocatore meno considerato rispetto al proprio reale valore, non ha avuto dubbi.

La risposta è stata proprio il centrocampista oggi all’Inter.

Getty Images

Isak: «Il più sottovalutato? Curtis Jones»

Nel corso dell’intervista Isak ha toccato diversi temi, partendo anche dal momento più bello della propria carriera.

Alla domanda sul ricordo preferito ha risposto:

«Firmare con il Liverpool».

Una scelta che inevitabilmente farà discutere i tifosi del Newcastle, considerando quanto l’attaccante aveva rappresentato per i Magpies prima del trasferimento. Poi la serie di domande sui compagni.

Come miglior giocatore con cui abbia mai condiviso il campo, Isak ha indicato David Silva.

Quando invece gli è stato chiesto chi fosse il più sottovalutato, la scelta è caduta su:

«Curtis Jones».

Parole significative per il centrocampista inglese, arrivato all’Inter in estate dopo l’esperienza al Liverpool e ancora alla ricerca della sua miglior versione in nerazzurro. Per Isak, tra tutti i giocatori incontrati nel corso della sua carriera, nessuno è stato sottovalutato quanto il centrocampista nerazzurro.