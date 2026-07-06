Il vice di Deschamps: “Thuram sta meglio e si è allenato. Ha fatto…”

Guy Stéphan è il secondo del ct della Francia e in conferenza stampa ha fatto anche un punto sugli infortunati

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 22:49)

Guy Stéphan, vice ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida dei quarti contro il Marocco che si gioca giovedì alle 22 (ora locale). «Mai visto una partita come quella contro il Paraguay. Giocare una partita del genere in questa fase della competizione è prezioso. Fornisce risposte su ciò che i giocatori sono capaci di fare di fronte a certe difficoltà. Era una giornata in cui si poteva perdere la calma e non l'abbiamo persa. Questo è un segno di maturità», ha detto.

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«Come si gestisce una situazione del genere? Metà della Nazionale francese è formata da giocatori giovani, di altissimo livello, che militano in grandi club. La chiave è essere vigili quando ci sono molti duelli, quando la tensione sale, quando ci sono discussioni, come nell'ultima partita. È stato tutto controllato, non ci sono stati sfoghi. È così che Didier (Deschamps) è molto attento, dando il maggior preavviso possibile. Penso che abbiano dimostrato molta calma, anche a un'età così giovane», ha aggiunto.

E ha parlato anche degli infortunati e del loro rientro: «Marcus (Thuram) sta meglio e si è allenato normalmente. Questo pomeriggio ha fatto una sessione piuttosto breve e a bassa intensità. Per Aurélien (Tchouaméni) allenamento individuale oggi e anche domani. Vedremo giorno per giorno come procede la guarigione del suo infortunio all'adduttore, se guarisce. Siamo un po' a corto di tempo dato che con il Marocco giochiamo giovedì. William Saliba (che ha un problema alla schiena) sta bene. Ovviamente dovremo essere cauti fino alla fine, gestendo il suo carico di lavoro in alcune sessioni, ma non sembra esserci alcuna preoccupazione immediata».

«Il Marocco - ha detto sulla rivale della Francia ai quarti - è una squadra ben organizzata, ben strutturata, con una certa solidità. Sono molto bravi nelle transizioni. Prima di tutto dovremo recuperare bene. L'ultima partita, con il caldo e l'intensità dei contrasti, si è fatta sentire. Per quanto riguarda l'esterno sinistro, di solito si ha un occhio attento il giorno prima della partita; vedremo allora. Il caso Balogun? Siamo concentrati sulle partite della Francia e non so cosa accade attorno a noi, non mi piace neanche raccogliere notizie. Ho comunque visto il replay e credo che l'arbitro non abbia preso una decisione sbagliata con il rosso dato. Tutto il resto non mi riguarda, siamo concentratissimi sul Marocco», ha concluso il vice di Deschamps.

(Fonte: L'Equipe)