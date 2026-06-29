Il capitano nerazzurro, dopo il gol alla Giordania, ha parlato con i media argentini del suo percorso ed è tornato alla sua prima Coppa del Mondo vinta

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 17:45)

L'Argentina prima di tutto. Si è sbloccato e ha segnato in un Mondiale, su rigore. Lo aveva fatto alla lotteria dei rigori pure nel 2022 quando la Nazionale argentina ha vinto la Coppa del Mondo e l'ha vinta pure lui. Ora Lautaro Martinez ha il sogno di vincerne un altro, con più minuti, da protagonista, con qualche gol in più. Il primo lo ha segnato contro la Giordania pur avendo giocando almeno un tempo in tre partite su tre.

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«La gente si fissa sui gol - ha detto dopo la vittoria che ha portato ai sedicesimi l'Argentina che dovrà ora affrontare Capo Verde - ma conta che vinca l'Argentina perché per me rappresentare il mio Paese è la cosa più bella. Il periodo di astinenza dal gol non mi ha influenzato più di tanto, anche se ho lavorato sulla mia ansia dopo che mi sono stati annullati due gol per fuorigioco all'inizio del Mondiale. Oggi me la sto godendo al massimo».

Il capitano nerazzurro, ai microfoni di Telefe ha pure aggiunto: «Non sto attraversando un brutto periodo. Forse l'ultimo Mondiale mi ha insegnato molto. Ad esempio, bisogna godersi ogni momento perché non si sa quanto durerà. Quindi mi sto godendo questi momenti con la mia famiglia, che fa sempre il tifo dagli spalti per me. I miei figli mi hanno cambiato la vita. Un messaggio per il popolo argentino? Cercheremo di portare l'Argentina il più lontano possibile».

(Fonte: goal.com/ar)