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fcinter1908 nazionali Mondiale U19, Italia-Serbia: le formazioni ufficiali. Tre nerazzurri in campo

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Mondiale U19, Italia-Serbia: le formazioni ufficiali. Tre nerazzurri in campo

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Il ct ha convocato 4 nerazzurri per il torneo che per gli Azzurri comincia oggi dalla gara contro la Nazionale serba
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Parte oggi ilMondiale Under19 dell'Italia del ct Bollini. La prima partita degli Azzurrini, che giocano nel girone B, è contro la Serbia. Quattro i nerazzurri convocati dal commissario tecnico per questo torneo:  Cocchi, Iddrissou, Marello e Mosconi.

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Getty Images

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Queste le formazioni ufficiali per la gara con fischio d'inizio alle 17 con tre nerazzurri in campo:

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini

SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric

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