Parte oggi ilMondiale Under19 dell'Italia del ct Bollini. La prima partita degli Azzurrini, che giocano nel girone B, è contro la Serbia. Quattro i nerazzurri convocati dal commissario tecnico per questo torneo: Cocchi, Iddrissou, Marello e Mosconi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Mondiale U19, Italia-Serbia: le formazioni ufficiali. Tre nerazzurri in campo
nazionali
Mondiale U19, Italia-Serbia: le formazioni ufficiali. Tre nerazzurri in campo
Il ct ha convocato 4 nerazzurri per il torneo che per gli Azzurri comincia oggi dalla gara contro la Nazionale serba
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Queste le formazioni ufficiali per la gara con fischio d'inizio alle 17 con tre nerazzurri in campo:
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric
© RIPRODUZIONE RISERVATA