Una corsa a due, anzi a tre. E con una sorpresa come possibile chiusura del cerchio: la partita sul prossimo ct azzurro è arrivata ai supplementari e va oltre la pole di Andrea Pirlo e la prima fila di Roberto Mancini. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Se il pallone finisce tra le mani di Giovanni Malagò, presidente della Figc dallo scorso 22 giugno, il messaggio è chiaro. “Con Maldini (direttore tecnico e numero uno del Club Italia, ndr) e Leonardo (advisor nel nuovo organigramma, ndr) non c’è nessuno scontro…stiamo parlando per entrare nel dettaglio. Ancora qualche giorno e saprete tutto e, comunque, possono esserci altri candidati possibili e non solo i nomi di cui si parla da un po’…”, così Malagò. Pirlo e Mancini, ma non solo: se il pallone, invece, se lo prendono proprio Maldini e Leonardo, il ticket scelto anche per condividere il futuro della panchina della Nazionale, il clima cambia.

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Il motivo? Secondo le ricostruzioni fatte da Sky Sport, Paolo e Leo avrebbero trascorso il fine settimana a Barcellona con una missione ben precisa: capire se esistono margini di manovra per portare Pep Guardiola alla guida dell’Italia e per farlo cosa di meglio che passare 48 ore con il diretto interessato? Guardiola, venerdì scorso, si era lasciato andare ad una riflessione profonda sul suo immediato domani sottolineando come nella sua testa ci fosse il desiderio di provare qualcosa di diverso, di scoprire cosa offre la vita senza calcio mettendo il tempo, il suo, a completa disposizione dei figli e degli affetti familiari. Tradotto: niente panchine per un po’ e, quindi, niente Italia. La sensazione, forte, rimane proprio questa: difficile, difficilissimo immaginarsi un cambio di rotta improvviso da parte di un allenatore che ha annunciato al mondo la volontà di prendersi una pausa.

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Tentativo disperato per Guardiola

Maldini e Leonardo ci avrebbero provato o ci starebbero provando a fargli cambiare idea, Malagò, intanto, fissa un confine. “A chi dice di prendere un mammasantissima, la prima domanda da farsi è se il profilo sia interessato. La seconda – così il presidente della Figc – è che richieste o pretese possa avere. E, poi, se queste richieste o pretese siano conciliabili con i nostri bilanci. A proposito di conti, a bilancio ho già la quota lasciata sul riparto dell’ingaggio di Gattuso, lontani mille miglia da eventuali desiderata del mammasantissima.

La Lega di Serie A e gli sponsor sono disposti ad aiutarci? Ma questo è un tema che cadrebbe, eventualmente, sull’esercizio 2027 perché sul 2026 i giochi sono fatti. Vi faccio un esempio…in finale, a New York c’erano due allenatori, Scaloni e De la Fuente, il primo senza una storia personale pazzesca ha fatto u percorso straordinario, il secondo viene dalla filiera giovanile della federazione spagnola. Cosa vuol dire? A prescindere dalla persona, bisogna sistemare l’organizzazione e la metodologia per far sì che gli italiani giochino di più e siano valorizzati…”. La corsa a due, forse a tre per la panchina azzurra è alle battute finali.