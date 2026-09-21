COMO, ITALY - JULY 24: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale speaks with Benjamin Pavard of FC Internazionale during the FC Internazionale training session at the club's training ground BPER Training Centre at Appiano Gentile on July 24, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Sono 13 i giocatori dell'Inter convocati dalle rispettive nazionali. Un numero non altissimo, per questo motivo secondo Tuttosport Cristian Chivu può sorridere. "Se la non convocazione di Calhanoglu con la Turchia e quelle di Stones e Spence con l’Inghilterra dipendono dall’indisponibilità attuale dei nerazzurri, il tecnico romeno, dal prossimo lunedì potrà contare anche su Thuram, Carlos Augusto e Jones, oltre che su elementi importanti come Provedel, Pavard, Luis Henrique e Mkhitaryan".

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"Barella, Bastoni, Dimarco e Pio Esposito fanno parte della prima Italia del Mancini bis, Lautaro vivrà l’addio di Messi dall’Argentina, Zielinski è una certezza della Polonia, come Akanji della Svizzera. Bonny cercherà il primo gol con la Costa d’Avorio, Sucic vuole confermarsi con la Croazia, Diouf verrà provato come terzino sinistro dalla Francia di Zidane, Bisseck vorrà impressionare Klopp nelle prime due gare della Germania, Stankovic cercherà minutaggio con la Serbia, mentre Martinez si godrà la prima con la Spagna".

(Corriere dello Sport)