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KLOPP E LE CONVOCAZIONI

Jürgen Klopp ha spiegato le ragioni dell’esclusione di Yann Aurel Bisseck dalla seconda lista di convocati della Germania, nonostante il difensore sia diventato un punto fermo dell’Inter.

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Il ct tedesco ha ridotto il gruppo dai 44 giocatori osservati nel precedente raduno a 24, sottolineando come alcune decisioni siano state particolarmente complicate.

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«Quando scelgo un giocatore in una determinata posizione significa che ho scelto lui, non che abbia scelto contro il ragazzo al quale ho dovuto comunicare l’esclusione. È stato difficile e, in realtà, questa è una buona notizia: significa che ci sono più giocatori che meriterebbero di esserci».

Klopp ha insistito sul concetto di concorrenza:

«Più qualità hai a disposizione, più le decisioni diventano difficili, anche se in senso positivo. Ci sono state scelte davvero molto equilibrate».

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