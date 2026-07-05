Il quotidiano torinese parla dell'avventura del nerazzurro con l'Argentina: ha trovato finora solo il gol contro la Giordania e la sua Nazionale ai quarti affronterà l'Egitto: sarà titolare?

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 16:32)

"Bomber solitamente implacabile, rivive la crisi del Qatar. E ora rischia il posto". Il quotidiano La Stampa parla così dell'avventura Mondiale di Capitan Lautaro con l'Argentina. Il giocatore nerazzurro è finito nel mirino dei giornali italiani. Un solo gol segnato finora, su rigore, contro la Giordania. Il suo ct parla di un lavoro prezioso da parte sua, quello sporco, a servizio di Messi che sta letteralmente trascinando la Nazionale. Ma non basta evidentemente.

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La Nazionale di Scaloni ha superato i sedicesimi con qualche difficoltà contro Capo Verde e ha conquistato gli ottavi di finale che giocherà contro l'Egitto ma "continua a fare notizia il digiuno dal gol di Lautaro Martinez".

"Tanta corsa, spesso a vuoto, 10%di contrasti vinti, 4 passaggi completati contro gli africani ma un'allergia al gol Mondiale per il capocannoniere della Serie A continua. L'aria degli States ha migliorato di un pizzico le prestazioni in Qatar dove aveva fatto registrare sei presenze e zero gol. Zero guizzi, molti errori, finora solo la rete contro la Giordania dopo aver mancato un'occasione facile. Impalpabile spesso il suo apporto negli altri match anche se ha corso e lottato. E ora l'ipotesi che Julian Alvarez, decisamente più incisivo contro Capo Verde, sia titolare contro l'Egitto è più che concreta", si legge ancora sul giornale torinese.

"Difficile trovare una spiegazione tecnico-tattica per l'astinenza del giocatore dell'Inter con Messi che sforna gol e assist e MacAllister, De Paul ed Enzo Fernandez che creano occasioni. Le premesse sembravano diverse: col gol alla Giordania è entrato nella top ten dei bomber della storia argentina con 38 reti in 80 gare e una Coppa America vinta da protagonista nel 2024 torneo nel quale era stato anche capocannoniere con cinque gol", spiega ancora La Stampa.

"Mal che vada - conclude il giornale - se ripercorrerà le orme post Qatar (dove è in ogni caso diventato Campione del Mondo.ndr) le reti del Toro se le gusteranno gli interisti a San Siro. Lì sempre cecchino implacabile".

(fonte: La Stampa)