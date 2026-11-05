Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Sono attese per domani pomeriggio alle 18 le convocazioni del commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, per le prossime partite che vedranno i Bleus affrontare Italia e Turchia (rispettivamente il 12 e il 15 novembre) in Nations League.

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Viste le tante assenze (di Lacroix, Koné, Dembélé e probabilmente anche di Lepaul), l'ex allenatore del Real Madrid potrebbe anche dare spazio ad alcuni nomi esclusi dall'ultima tornata di convocazioni. E, dunque, secondo quanto riferito da L'Equipe, ci sarebbero ottime speranze anche per Marcus Thuram, autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia dell'Inter, ma non convocato per i match di ottobre della nazionale.

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Secondo la testata, l'attaccante nerazzurro potrebbe approfittare dell'assenza di Lepaul e tornare dunque fra i convocati. Thuram, infatti, sarebbe in netto vantaggio sull'attaccante della Juventus Kolo Muani.

(Fonte: L'Equipe)