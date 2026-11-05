Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Dopo la bella vittoria contro il Feyenoord in Champions League, l'Inter si riaffaccia in campionato, dove è reduce dalla brutta sconfitta nel derby contro il Milan. I nerazzurri, dunque, hanno tutte le intenzioni di tornare ai tre punti, anche perché la Lazio è lanciatissima in testa alla classifica (i biancocelesti saranno impegnati al Maradona contro il Napoli).

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In difesa, dopo la squalifica europea, tornerà Bastoni, mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Spence a destra e Dimarco a sinistra. Ballottaggio invece tra Sucic e Zielinski, mentre in avanti Esposito in vantaggio su Bonny. In panchina, infine, si rivedono Pavard, Stones e Jones. Questa la probabile formazione nerazzurra:

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INTER (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Carlos Augusto, Stones, Pavard, Bovio, Zielinski, Jones, Stankovic, Mkhitaryan, Diouf, Bonny, Mosconi.

Questa, invece, la probabile formazione del Como:

COMO (4-2-3-1) Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Cassano, Papaccioli, Kambwala.