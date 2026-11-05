Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato anche di Roma e pure di Amorim dopo il derby vinto contro l'Inter:

"La sconfitta della Roma arriva per tre errori individuali, si parla di un problema psicologico grande sul quale bisogna lavorare ma la velocità dei tifosi in generale ma della Roma in particolare di far passare i fenomeni in pippe nello spazio di 20 minuti o viceversa, io non la faccio, non partecipo a questa cosa. Ci sono problematiche psicologiche, la squadra cresce ma ha dei problemi ma sta crescendo, dal giocare le Coppette gioca la Champions, la squadra che faceva 60 punti ne ha fatti 73, la crescita è evidente, se uno non vuole vederla, che devo dire?

Sky

Io ti dico che ho parlato con 10 tifosi del Milan dopo il derby e non c'è uno che non mi abbia detto 'speriamo che vada via Amorim'. Con chi vuoi parlare? Con i tifosi? Con i tifosi non si può parlare. 3-1 all'Inter, partita dominata, una sola sconfitta in campionato quando era senza Gila, Rabiot e Moreira e poi ha massacrato l'Inter tre giorni dopo. Amorim non parla italiano, non ha il palmares indimenticabile e quindi non viene considerato credibile e non ha, a differenza di altri allenatori, le fanfare ogni 5 minuti a ricordare quanto è bravo, forte e carismatico. Pensa se un allenatore di Livorno (Allegri, ndr) vinceva il derby con Diawara titolare che il giorno prima aveva fatto sembrare Mbangula Messi. Hai letto da qualche parte che Amorim ha vinto con Diawara? Perché quando le altre vincono con gli assenti si legge ovunque, incredibile, grande vittoria, le categorie"