Contatti nelle ultime ore tra la Federazione e il tecnico marchigiano: è ad un passo dal ritorno sulla panchina degli Azzurri

Roberto Mancini si riavvicina alla panchina dell’Italia. Il tecnico jesino è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina della Nazionale.

Come riferisce Fabrizio Romano, nelle ultime 48 ore ci sono stati contatti positivi tra la Federazione e Mancini.

Mancini è il grande favorito per diventare il nuovo ct della Nazionale: ha dato apertura già da settimane e aspetta solo l’ultimo ok dalla Federazione.