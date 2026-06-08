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CT Italia, contatti Mancini-FIGC: è il grande favorito per la panchina della Nazionale

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Contatti nelle ultime ore tra la Federazione e il tecnico marchigiano: è ad un passo dal ritorno sulla panchina degli Azzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Roberto Mancini si riavvicina alla panchina dell’Italia. Il tecnico jesino è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina della Nazionale.

Mancini
Getty Images

Come riferisce Fabrizio Romano, nelle ultime 48 ore ci sono stati contatti positivi tra la Federazione e Mancini.

Mancini è il grande favorito per diventare il nuovo ct della Nazionale: ha dato apertura già da settimane e aspetta solo l’ultimo ok dalla Federazione.

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