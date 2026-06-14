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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, Australia-Turchia 2-0: esordio sfortunato per Calhanoglu

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Mondiale 2026, Australia-Turchia 2-0: esordio sfortunato per Calhanoglu

Mondiale 2026, Australia-Turchia 2-0: esordio sfortunato per Calhanoglu - immagine 1
I Socceroos si impongono con un gol per tempo: apre le marcature Irankunda, raddoppia nella ripresa Metcalfe
Fabio Alampi Redattore 

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Si apre con una sconfitta il Mondiale della Turchia di Calhanoglu: la formazione del ct Montella perde 2-0 la gara di esordio contro l'Australia, prima giornata del girone D. I Socceroos si impongono con un gol per tempo: apre le marcature Irankunda al 27', raddoppia nella ripresa Metcalfe al 75'. Nulla da fare per il centrocampista dell'Inter, rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto. Per la Turchia sarà già decisiva la sfida del 20 giugno contro il Paraguay, mentre l'Australia se la vedrà contro gli Stati Uniti.

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