Questa sera, alle 21, Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale del Mondiale 2026. A New York è già volata la Spagna
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Questa sera, alle 21, Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale del Mondiale 2026. A New York è già volata la Spagna, che ieri sera ha battuto la Francia per 2-0. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, va inizialmente in panchina nella Selecciòn di Scaloni, che sceglie Alvarez accanto a Messi. Ecco le formazioni ufficiali:
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Stones, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. A disposizione: Henderson, Trafford, Konsa, O'Reilly, Chalobah, Burn, Henderson, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney. Commissario tecnico: Thomas Tuchel.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Simeone, Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Alvarez. A disposizione: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, Paz, Lopez, La. Martinez. Commissario tecnico: Lionel Scaloni.
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