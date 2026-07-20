VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

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Sono Turchia, Uruguay e Germania le maggiori deluse della rassegna iridata, conclusa dopo cinque settimane, e dai loro ranghi vengono i maggiori flop, ma cospicua è la carrellata anche di altre nazionali.

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Ci sono nomi illustri nella fase terminale della carriera, come Koulibaly, Sanè e Casemiro.

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Ma ci sono anche giocatori di livello che si sono fatti coinvolgere dalla modestia delle proprie nazionali, come Calhanoglu, Gvardiol e Valverde. Modesto il mondiale di David, dopo un inizio felice. Questa la formazione delle delusioni: MUSLERA, HIEN, KOULIBALY, TAH, GVARDIOL, CASEMIRO, VALVERDE, CALHANOGLU, SANE', DAVID, MARMOUSH.