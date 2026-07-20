Trionfa la Spagna con la sua super difesa e l'organizzazione di gioco, si devono arrendere tre dei migliori giocatori del mondiale

Marco Macca
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Trionfa la Spagna con la sua super difesa e l'organizzazione di gioco, si devono arrendere tre dei migliori giocatori del mondiale: il re del gol Mbappè, il super centrocampista offensivo Bellingham, l'intramontabile campione argentino Leo Messi.

Antonio Conte ha parlato anche di Lionel Messi su DAZN dopo la finale dell'Argentina contro la Spagna
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La Spagna porta nella formazione ideale quattro elementi: Unai Simon, Cubarsi', Cucurella e l'ex Pallone d'Oro Rodri, che riceve il premio di miglior giocatore.

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Questa la top 11 dei Mondiali: UNAI SIMON, HAKIMI, ROMERO, CUBARSI', CUCURELLA, RODRI, ODEGAARD, RICE, BELLINGHAM, MESSI, MBAPPE'.

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