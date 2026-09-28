È partita col piede sbagliato l'era del Mancio bis. Contro il Belgio l'Italia ha messo in mostra i soliti grossi limiti e problemi che la attanagliano da diverso tempo ormai. La gara contro la Turchia in programma questa sera, diventa già un crocevia fondamentale per gli azzurri, all'orizzonte c'è il rischio retrocessione. "Dopo lo 0-2 con il Belgio un nuovo spettro s’aggira per l’Europa azzurra: l’ultimo posto nel gruppo. Con effetti collaterali spiacevoli: discesa in seconda fascia del sorteggio europeo e possibile retrocessione in Serie B", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Francia e Belgio in minifuga dopo una partita, Italia e Turchia a zero. Tutto è possibile, mancando ancora cinque partite, ma sospettiamo che vincere il girone sia un’utopia. La sfida di stasera a Bursa diventa quindi una specie di playoff anticipato per il terzo posto: un pari in trasferta sarebbe comunque utile, la sconfitta obbligherebbe invece a ripensare strategie, ad ammettere l’emergenza".

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"Il regolamento obbliga ad alcune precisazioni. Le due “migliori terze” restano in A. Le due “peggiori terze” giocano gli spareggi con quelle di B per non retrocedere, ma sono ancora teste di serie al sorteggio europeo. Le due “migliori quarte” vanno anche loro ai playout. Le due “peggiori quarte” dritte in B. Il quarto posto sarebbe una maledizione (sportiva): lontani dalle zone nobili del calcio europeo, in Serie B, giocando con le medie o medio-alte (la nostra nuova categoria). Una svalutazione d’immagine ed economica. E poi complicherebbe la corsa alle fasi finali di Mondiali ed Europei perché non saremmo più in prima fascia. Nel migliore dei casi, in seconda".

(Gazzetta dello Sport)