Dopo John Stones, l'Inter può attingere ancora al mercato degli svincolati provenienti dalla Premier League anche l'estate prossima

Marco Astori
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C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter in ottica futura: dopo John Stones, il club nerazzurro può attingere ancora al mercato degli svincolati provenienti dalla Premier League anche l'estate prossima.

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Come segnala Tuttosport, infatti, "in difesa piace il 26enne statunitense Chris Richards, cresciuto nel Bayern Monaco e utilizzato da centrale di destra nella difesa a tre del Crystal Palace. Gli scout nerazzurri lo monitorano da diversi mesi".

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Per lui la scorsa stagione 50 presenze col Crystal Palace tra tutte le competizioni: il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 28 milioni di euro, ma, come detto, il contratto è in scadenza a giugno 2027.

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