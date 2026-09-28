Dopo John Stones, l'Inter può attingere ancora al mercato degli svincolati provenienti dalla Premier League anche l'estate prossima
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C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter in ottica futura: dopo John Stones, il club nerazzurro può attingere ancora al mercato degli svincolati provenienti dalla Premier League anche l'estate prossima.
Come segnala Tuttosport, infatti, "in difesa piace il 26enne statunitense Chris Richards, cresciuto nel Bayern Monaco e utilizzato da centrale di destra nella difesa a tre del Crystal Palace. Gli scout nerazzurri lo monitorano da diversi mesi".
Per lui la scorsa stagione 50 presenze col Crystal Palace tra tutte le competizioni: il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 28 milioni di euro, ma, come detto, il contratto è in scadenza a giugno 2027.
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