Zero minuti per Bisseck e Stankovic in Olanda-Germania e Grecia-Serbia di questa sera. Bonny titolare con la Costa d’Avorio
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Sono iniziati stasera gli impegni dei nazionali dell’Inter in giro per il mondo. Gli occhi e l’attenzione di Chivu si sono riversati su Olanda-Germania, Serbia-Grecia e Costa d’Avorio-Ghana, con tre nerazzurri coinvolti.
L’unico a scendere in campo è stato Ange-Yoan Bonny. L’attaccante nerazzurro è rimasto in campo per 72’, aiutando la sua nazionale a trovare la vittoria. La gara è finita 2-0. Bisseck e Stankovic, invece, sono rimasti in panchina per tutte le rispettive gare. La Germania ha poi pareggiato 1-1 contro l’Olanda, mentre la Serbia ha perso 2-1.
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