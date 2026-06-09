Il sito sportivo argentino parla delle condizioni del calciatore nerazzurro e di quello che ci si aspetta di lui al prossimo Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 00:47)

All'Inter è indispensabile. Con i gol, con la fascia, con la forza che dà a tutti quando è in campo. E vuole essere importante anche per l'Argentina. Lautaro Martinez vuole prendersi uno spazio importante ai Mondiali negli States dopo che quattro anni fa ha vinto la Coppa del Mondo ma non da protagonista come avrebbe voluto a causa di condizioni fisiche precarie.

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«Stavolta - ha detto il nerazzurro - mi sono preparato molto bene, soprattutto mentalmente. Sapete cosa ha significato per me il Qatar, al di là dell'aspetto di squadra, che ormai fa parte della storia. Individualmente, non ho fatto bene né sono arrivato come avrei voluto. Oggi arrivo ai Mondiali come desidero».

Nel 2022 — Vuole chiaramente prendersi una rivincita. "Nel 2022, prima di sollevare il trofeo il 18 dicembre, i giorni prima della finale furono segnati da singhiozzi in camera sua, frequenti visite dei familiari, un dolore lancinante alla caviglia e numerose iniezioni per poter giocare. Ora, le cose sono diverse", scrive il quotidiano argentino Olè.

Situazione ribaltata — Ora c'è una nuova avventura e dopo l'ottima prestazione contro l'Honduras (gol su rigore e assist di tacco) ha "confermato le sensazioni positive che aveva portato al ritiro in Kansas. Un aspetto fondamentale per Lionel Scaloni. Il ct non ha al cento per cento Julian Alvarez che si porta dietro un problema alla caviglia dalla semifinale di CL con l'AM e non riesce ad allenarsi regolarmente. Lo staff tecnico è fiducioso, ci sarà contro l'Algeria ma la situazione obbliga a considerare la possibilità di avere un'alternativa a disposizione e per il CT poter contare su Lautaro al massimo è fondamentale", spiega ancora lo stesso sito.

E si legge infine: "Questa situazione ha creato un paradosso per lui in vista dei Mondiali. Ma è una situazione che, per quanto possibile, è anche auspicabile. Ironicamente, Lautaro era arrivato in Qatar da possibile titolare in nazionale, ma infortunato e incapace di esprimere il suo miglior livello, il che aveva spianato la strada a Julián per un posto da titolare a partire dalla terza partita del girone. E ora, tutto si è ribaltato".

(Fonte: olè)