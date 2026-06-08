Il ct aveva schierato quello che sarà probabilmente l'11 titolare al Mondiale negli States. Il primo gol di Olise è arrivato poco prima dell'intervallo, poi il raddoppio a inizio ripresa. È arrivato il due a uno dell'Irlanda del Nord con Kelly, poi la tripletta firmata dal calciatore del Bayern Monaco. Thuram non era tra i titolari e non è entrato dalla panchina. La Nazionale francese inizierà il suo cammino ai Mondiali il 16 giugno: debutto contro il Senegal al Meadowlands Stadium di New York.