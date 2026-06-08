Oliseha condotto la Francia alla vittoria per tre a uno sull'Irlanda del Nord, nell'ultima amichevole che precede l'inizio dei Mondiali. Il giocatore del Bayern Monaco è stato assoluto protagonista della sfida. Un riscatto dopo la sconfitta per due a uno incassata dalla Nazionale di Deschamps contro la Costa D'Avorio.
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fcinter1908 nazionali Amichevoli, Francia trascinata da Olise contro l’Irlanda del Nord. Thuram, zero minuti
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Amichevoli, Francia trascinata da Olise contro l’Irlanda del Nord. Thuram, zero minuti
Il calciatore del Bayern sfodera una prestazione super e con tre gol saluta il Paese: ora la Nazionale partirà per il Mondiale
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Il ct aveva schierato quello che sarà probabilmente l'11 titolare al Mondiale negli States. Il primo gol di Olise è arrivato poco prima dell'intervallo, poi il raddoppio a inizio ripresa. È arrivato il due a uno dell'Irlanda del Nord con Kelly, poi la tripletta firmata dal calciatore del Bayern Monaco. Thuram non era tra i titolari e non è entrato dalla panchina. La Nazionale francese inizierà il suo cammino ai Mondiali il 16 giugno: debutto contro il Senegal al Meadowlands Stadium di New York.
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