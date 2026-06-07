Lautaro Martinez è carico come non mai: dopo aver vinto campionato, Coppa Italia e classifica marcatori della Serie A con la maglia dell'Inter, ora punta a recitare un ruolo da protagonista assoluto con l'Argentina al Mondiale.

L'attaccante e capitano nerazzurro si è presentato nel ritiro della Seleccion nelle condizioni migliori possibili, e nel test amichevole contro l'Honduras ha subito lasciato il segno mettendo a referto un gol e un assist. Un segnale importante al ct Scaloni, che anche in questa occasione si ritrova a dover sciogliere il dilemma del numero 9 titolare da schierare al fianco di Messi: chi la spunterà tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez?