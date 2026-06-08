Amichevoli, Francia-Irlanda del Nord: Thuram parte dalla panchina

Era partito da titolare nell'amichevole contro la Costa D'Avorio. Questa volta Didier Deschamps ha deciso di non schierare dal primo minuto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram nella partita amichevole di preparazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Insieme a Mbappè ha schierato là davanti Dembele, Olise e Douè.