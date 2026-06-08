Era partito da titolare nell'amichevole contro la Costa D'Avorio. Questa volta Didier Deschamps ha deciso di non schierare dal primo minuto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram nella partita amichevole di preparazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Insieme a Mbappè ha schierato là davanti Dembele, Olise e Douè.
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fcinter1908 nazionali Amichevoli, Francia-Irlanda del Nord: Thuram parte dalla panchina
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Amichevoli, Francia-Irlanda del Nord: Thuram parte dalla panchina
Didier Deschamps, che aveva schierato l'interista dal primo minuto contro la Costa D'Avorio, questa volta lo fa partire dalla panchina
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FRANCIA: Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Olise, D. Doué - Mbappé (cap.). In panchina: Risser (g.), Samba (g.), Digne, Gusto, L. Hernandez, Konaté, M. Lacroix, N. Kanté, Ma. Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, M. Thuram. Allenatore: Didier Deschamps
IRLANDE DU NORD : P. Charles - Hume (cap.), McConville, Brown - Spencer, S. Charles McCann, Devenny - Price, Kelly - Donley. In panchina: Clarke (g.), Southwood (g.), Smyth, McDonnell, Graham, Marshall, C. O'Neill, Reid, Morrisson, Galbraith, Magennis. Allenatore: Michael O'Neill
Arbitro : Sascha Stegemann (Allemagne).
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