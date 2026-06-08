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Amichevoli, Francia-Irlanda del Nord: Thuram parte dalla panchina

Amichevoli, Francia-Irlanda del Nord: Thuram parte dalla panchina - immagine 1
Didier Deschamps, che aveva schierato l'interista dal primo minuto contro la Costa D'Avorio, questa volta lo fa partire dalla panchina
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Era partito da titolare nell'amichevole contro la Costa D'Avorio. Questa volta Didier Deschamps ha deciso di non schierare dal primo minuto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram nella partita amichevole di preparazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Insieme a Mbappè ha schierato là davanti Dembele, Olise e Douè.

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FRANCIA: Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Olise, D. Doué - Mbappé (cap.). In panchina: Risser (g.), Samba (g.), Digne, Gusto, L. Hernandez, Konaté, M. Lacroix, N. Kanté, Ma. Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, M. Thuram. Allenatore: Didier Deschamps

IRLANDE DU NORD : P. Charles - Hume (cap.), McConville, Brown - Spencer, S. Charles McCann, Devenny - Price, Kelly - Donley. In panchina: Clarke (g.), Southwood (g.), Smyth, McDonnell, Graham, Marshall, C. O'Neill, Reid, Morrisson, Galbraith, Magennis. Allenatore: Michael O'Neill

Arbitro : Sascha Stegemann (Allemagne).

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