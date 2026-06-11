Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
nazionali
Non titolare, ma comunque importante: ecco quale sarà il ruolo di Thuram con la Francia
Non partire titolare, ma avere comunque un ruolo importante all'interno della propria squadra: sembra un paradosso, ma è questa la situazione attuale di Marcus Thuram con la Francia. L'attaccante dell'Inter parte dietro nelle gerarchie in un gruppo dal potenziale offensivo che comprende fenomeni come Mbappé, Olise, Dembele, Cherki, Doue o Barcola, ma nonostante questo sa di poter dire la propria.
Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Con la Francia ha segnato tre gol in trentaquattro presenze e dal novembre 2023 con la maglia dei Bleus ha realizzato una sola rete, quella contro la Colombia nell'amichevole di fine marzo. Eppure per gli equilibri della formazione di Deschamps, Marcus Thuram è considerato un giocatore importante. Uno di quelli che può cambiare l'incontro entrando dalla panchina".
"Thuram nella Francia attuale non è titolare né in caso di 4-3-3 né in caso di 4-2-3-1. Però sa fare il suo compito quando ha di fianco un'altra punta (come nell'Inter con Lautaro), quando fa il centravanti o quando parte da sinistra, come successo nell'ultima amichevole contro l'Irlanda del Nord. Proprio questo può essere il suo ruolo al Mondiale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA