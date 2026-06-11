Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Con la Francia ha segnato tre gol in trentaquattro presenze e dal novembre 2023 con la maglia dei Bleus ha realizzato una sola rete, quella contro la Colombia nell'amichevole di fine marzo. Eppure per gli equilibri della formazione di Deschamps, Marcus Thuram è considerato un giocatore importante. Uno di quelli che può cambiare l'incontro entrando dalla panchina".