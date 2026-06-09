La rete del francese che ha sbloccato la partita Scudetto contro il Parma è stata scelta come miglior gol di maggio dai tifosi dell'Inter

Freddezza, classe, tempismo: si è fatto trovare pronto, Marcus Thuram, per portare in vantaggio l'Inter nella notte più importante, la notte del ventunesimo Scudetto. Sul tramonto del primo tempo di Inter-Parma, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Tikus si è fatto trovare libero all'interno dell'area avversaria, ha raccolto il bellissimo filtrante di Zielinski e ha centrato l'angolo alla destra di Suzuki.