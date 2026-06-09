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Inter, il gol Scudetto è il più bello di maggio: Thuram premiato dai tifosi nerazzurri

Inter, il gol Scudetto è il più bello di maggio: Thuram premiato dai tifosi nerazzurri - immagine 1
La rete del francese che ha sbloccato la partita Scudetto contro il Parma è stata scelta come miglior gol di maggio dai tifosi dell'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Freddezza, classe, tempismo: si è fatto trovare pronto, Marcus Thuram, per portare in vantaggio l'Inter nella notte più importante, la notte del ventunesimo Scudetto. Sul tramonto del primo tempo di Inter-Parma, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Tikus si è fatto trovare libero all'interno dell'area avversaria, ha raccolto il bellissimo filtrante di Zielinski e ha centrato l'angolo alla destra di Suzuki.

Inter, il gol Scudetto è il più bello di maggio: Thuram premiato dai tifosi nerazzurri- immagine 2
Getty Images

San Siro è esploso in un grido di gioia e liberazione mentre Tikus si lanciava in scivolata per esultare, raggiunto poi dall'abbraccio della squadra: quinta gara consecutiva a segno, un sigillo diventato la fotografia della notte della festa nerazzurra.

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Il gol Scudetto, la rete che ha coronato una stagione fantastica, è stata scelta dai tifosi nerazzurri come la migliore del mese di maggio: Marcus Thuram vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro il Parma!

(Fonte: Inter.it)

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