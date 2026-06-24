Mondiali, le formazioni di Svizzera-Canada: Akanji ancora titolare

Svizzera e Canada si affrontano nella terza giornata del Gruppo B dei Mondiali. Le due Nazionali sono in testa al girone con 4 punti (Canada avanti per la differenza reti), mentre Bosnia e Qatar sono ferme a 1 dopo due giornate.

Il CT della Svizzera ha scelto la formazione di partenza e, per la terza volta su tre, ha deciso di puntare su Manuel Akanji al centro della difesa. Al suo fianco ci sarà Elvedi, con Jaquez e Rodriguez come esterni della difesa a 4.