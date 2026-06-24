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Mondiali, le formazioni di Svizzera-Canada: Akanji ancora titolare

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Svizzera e Canada si affrontano nella terza giornata del Gruppo B dei Mondiali: Akanji ancora titolare
Matteo Pifferi Redattore 

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Svizzera e Canada si affrontano nella terza giornata del Gruppo B dei Mondiali. Le due Nazionali sono in testa al girone con 4 punti (Canada avanti per la differenza reti), mentre Bosnia e Qatar sono ferme a 1 dopo due giornate.

Mondiali, le formazioni di Svizzera-Canada: Akanji ancora titolare- immagine 2
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Il CT della Svizzera ha scelto la formazione di partenza e, per la terza volta su tre, ha deciso di puntare su Manuel Akanji al centro della difesa. Al suo fianco ci sarà Elvedi, con Jaquez e Rodriguez come esterni della difesa a 4.

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Nel Canada, invece, il CT Marsch punta sulla coppia d'attacco David-Larin ma c'è anche un ex Inter titolare: Buchanan, ora al Villarreal, che agirà sulla corsia di destra.

FORMAZIONI SVIZZERA-CANADA

—  

SVIZZERA: Kobel, Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sow, Vargas, Embolo

CANADA: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed, David, Larin

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