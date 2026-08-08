Hakan Calhanoglu ha raccontato la sua passione per le Harley Davidson e il curioso intervento di Piero Ausilio. Il centrocampista turco ha spiegato, con il sorriso, di aver venduto la moto dopo aver ascoltato le raccomandazioni del direttore sportivo dell’Inter. Una rinuncia soltanto temporanea, visto che il giocatore ha già programmato di ricomprarla una volta conclusa la carriera: CONTINUA A LEGGERE