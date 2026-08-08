Il centrocampista dell’Inter ha rinunciato alla sua moto ascoltando il consiglio del direttore sportivo, ma ha già deciso cosa farà a fine carriera
VIDEO FCIN1908 / Inter, Calhanoglu firma autografi ai tifosi dopo l'allenamento
Hakan Calhanoglu ha raccontato la sua passione per le Harley Davidson e il curioso intervento di Piero Ausilio. Il centrocampista turco ha spiegato, con il sorriso, di aver venduto la moto dopo aver ascoltato le raccomandazioni del direttore sportivo dell’Inter. Una rinuncia soltanto temporanea, visto che il giocatore ha già programmato di ricomprarla una volta conclusa la carriera: CONTINUA A LEGGERE
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