"Questo è uno dei motivi per cui apprezzo particolarmente i Globe Soccer Awards - ha detto ancora -: qui assegnano i premi in modo più equilibrato"

E' un Cristiano Ronaldo protagonista, a Dubai, della cerimonia di consegna dei premi 'Global Soccer Awards', in cui l'asso portoghese ha ricevuto due riconoscimenti: uno come miglior giocatore dei campionati del Medio Oriente e l'altro come "Top Goal Scorer of All Time", ovvero miglior cannoniere di ogni tempo.