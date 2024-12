Josè Mourinho spegne sul nascere qualsiasi entusiasmo: Cristiano Ronaldo non andrà al Fenerbahce. L'ipotesi circolava da qualche giorno sui media turchi ma è lo stesso Special One a escluderla del tutto.

"Ronaldo non verrà - assicura - In primis perchè ho già tre bravi attaccanti e non me ne serve un altro. Cristiano è Cristiano ma sono soddisfatto di chi c'è già qui. E poi lui ha i soldi dell'Arabia Saudita e l'obiettivo dei mille gol in carriera, cosa potrebbe motivarlo a venire in Turchia al di là della bellezza di Istanbul?".