Walter Zenga ha raccontato in questi giorni ai microfoni del Giornale di un personaggio nel mondo calcistico che gli ha fatto uno sgarbo, facendolo stare male. «Sì. Ma non ti dico il nome. Basta, finito. L'ho incontrato l'altro giorno in aereo. Perdonato, ma non dimenticato», ha concluso Zenga. E a proposito di diverbi, i tifosi ricordano senz'altro quello che lo vide protagonista - quando era l'allenatore del Catania - di un botta e risposta infuocato con il giornalista Varriale. Quella lite ha ispirato Tommaso Paradiso, che ai microfoni di Radio Deejay ha spiegato il motivo della sua "fissazione": LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.