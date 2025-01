Il presidente della Lazio Claudio Lotito rivendica di aver "licenziato nel giro di un'ora" il falconiere Juan Bernabè, e il chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini. Lotito è nel Transatlantico della Camera, dove si sta votando per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale. Gli si avvicinano amici e colleghi. Chi per salutarlo, chi per scherzare sul fatto sportivo del giorno: l'operazione al pene del falconiere della Lazio, grande estimatore di Benito Mussolini, che ha reclamizzato l'intervento via social, mostrando il risultato dell'intervento chirurgico: CONTINUA A LEGGERE