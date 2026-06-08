Nel podcast di Ziggo Sport, "Wes & Raf", l'ex giocatore dell'Inter svela un aneddoto relativo agli Europei del 2012

Gianni Pampinella Redattore 8 giugno - 15:01

Nel 2012 la nazionale olandese allenata da Bert van Marwijk, si è presentata agli Europei in Polonia e Ucraina da finalista del Mondiale. Ma nel difficile girone con Danimarca, Germania e Portogallo, le cose non sono andate come speravano. L'Olanda, infatti, non è riuscita a conquistare nemmeno un punto, chiudendo ultima nel girone.

Secondo Wesley Sneijder c'erano differenze sostanziali rispetto ai Mondiali di due anni prima, dove l'Olanda aveva raggiunto la finale, come spiega nel podcast di Ziggo Sport, "Wes & Raf" , a cui partecipa anche Rafael van der Vaart. "La chiarezza sulla formazione titolare che c'era nel 2010 non c'era nel 2012. Nel 2012, ci furono molte più discussioni. Klaas-Jan Huntelaar riteneva di dover giocare, e anche Rafael la pensava allo stesso modo".

"Una volta Mark van Bommel è venuto da me, dicendo che i ragazzi volevano uscire a cena. Ho dovuto chiedere a Van Marwijk, perché si sarebbe fidato della mia parola. Non pensavo fosse una buona idea, ma ho comunque chiesto. Quella sera, però, le cose precipitarono quando sul tavolo comparvero delle bottiglie di vodka. Ho dovuto dividere delle persone perché la situazione stava davvero sfuggendo di mano".

"È successo tutto all'improvviso. Un bicchiere di vino a cena era una cosa normalissima, ma improvvisamente la situazione è degenerata. Il danno era ormai fatto. Avevamo sempre una guardia di sicurezza, ed è stato un bene che ci fosse. È stato allora che ho capito: la cosa sarebbe saltata fuori davanti all'allenatore, e a quel punto sarebbe stata la fine. L'atmosfera era completamente rovinata".