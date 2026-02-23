"Trattamenti rigeneranti per gli elementi con maggior minutaggio. Una parte del gruppo ha lavorato in circuiti di potenziamento e prevenzione, prima di una serie di esercitazioni e partitelle a tema e campo ridotto. Hanno partecipato anche quattro ragazzi della Primavera.Da monitorare nei prossimi giorni le condizioni di Norton-Cuffy e Otoa", si legge in un articolo pubblicato dal club rossoblù.