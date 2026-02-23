Mentre l'Inter è concentrata sulla partita con il Bodo, il Genoa si proietta alla sfida contro i nerazzurri - in programma sabato alle 20.45 allo stadio San Siro - all'indomani dalla vittoria contro il Torino per tre a zero.
Il Genoa si è allenato in vista dell’Inter. “Da monitorare condizioni di Norton-Cuffy e Otoa”
Il giorno dopo il successo con la formazione granata, la squadra di De Rossi si è ritrovata al centro sportivo Signorini, per tornare in attività, come riporta il sito ufficiale.
"Trattamenti rigeneranti per gli elementi con maggior minutaggio. Una parte del gruppo ha lavorato in circuiti di potenziamento e prevenzione, prima di una serie di esercitazioni e partitelle a tema e campo ridotto. Hanno partecipato anche quattro ragazzi della Primavera.Da monitorare nei prossimi giorni le condizioni di Norton-Cuffy e Otoa", si legge in un articolo pubblicato dal club rossoblù.
L'inglese (che sarebbe stato monitorato nei mesi scorsi dai dirigenti dell'Inter) è stato costretto a chiedere il cambio nella gara contro i granata per un fastidio al flessore della coscia destra. Mentre Otoa ha un problema alla caviglia.
(fonte: genoacfc.it)
