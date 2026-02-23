FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Milan, trauma facciale e frattura della mascella per Loftus-Cheek: i tempi di recupero

news

Milan, trauma facciale e frattura della mascella per Loftus-Cheek: i tempi di recupero

Milan, trauma facciale e frattura della mascella per Loftus-Cheek: i tempi di recupero - immagine 1
Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il campo dopo un violentissimo scontro con il portiere del Parma
Fabio Alampi Redattore 

AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Milan, trauma facciale e frattura della mascella per Loftus-Cheek: i tempi di recupero- immagine 2
Getty Images

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.

(acmilan.com)

Leggi anche
Il Genoa si è allenato in vista dell’Inter. “Da monitorare condizioni di...
Inter-Bodo, convocazione per Dumfries? “Ieri allenamento in gruppo, Chivu vuole…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA