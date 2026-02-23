AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.
Milan, trauma facciale e frattura della mascella per Loftus-Cheek: i tempi di recupero
Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il campo dopo un violentissimo scontro con il portiere del Parma
Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.
I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.
