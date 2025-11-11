FC Inter 1908
news

Importanti notizie sugli infortunati, ma anche sui rientri dei nazionali in casa Inter con vista sul derby in programma alla ripresa
Alessandro Cosattini Redattore 

Importanti notizie sugli infortunati, ma anche sui rientri dei nazionali in casa Inter con vista sul derby in programma alla ripresa del campionato.

Come appreso da FCIN1908.it, Lautaro Martinez rientrerà dalla nazionale martedì 18 mentre Calhanoglu e Sucic si aggregheranno al gruppo giovedì.

Questione infortuni: Darmian dovrebbe essere convocato per il derby. Per Mkhitaryan si deciderà dopo la visita di controllo dei prossimi giorni. Queste dunque le ultimissime novità di casa Inter.

