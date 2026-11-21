Emergenza rientrata. Per settimana l'Atalanta ha avuto l'infermeria piena, tanto che Maurizio Sarri ha dovuto fare di necessità virtù a volte adattando giocatori in alcuni ruoli dove c'era piena emergenza. Ma in vista della gara contro l'Inter, il tecnico recupera quasi tutti. Come riporta Tuttosport, buone sensazioni su Gaetano che ha lavorato in gruppo al pari di Kessie, Bellanova e Raspadori. "Un ventaglio di alternative che contro i nerazzurri di Chivu mancherà solo di Pompei (terzo portiere), Kristensen (lavoro individuale in campo per lui), Kossounou e Hien".

"Rispetto alle ultime uscite, prima della sosta i nerazzurri avevano toccato anche punte di 10 assenti per infortunio. Bellanova è destinato a giocare dal primo minuto sulla corsia di destra, mentre Kessie, in campo 95 minuti in due partite con la nazionale, sarà protagonista nel 4-2-3-1 insieme a Ederson davanti alla difesa. Il rientro di Gaetano e Raspadori tra i convocati offre la possibilità di avere maggiori soluzioni a gara in corso con l'eventuale passaggio al 4-3-3 da mettere tra le opzioni da sfruttare".

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"In attacco, ad esempio, sono diverse le varianti che si possono mandare in campo. La più accreditata vede Elmas e Zalewski esterni con De Ketelaere alle spalle di Krstovic, non va esclusa la presenza di Rowe sulla corsia mancina così come una staffetta nel ruolo di centravanti tra il belga e il montenegrino. Scamacca e Samardzic, al momento, sono da considerare come alternative pronte a subentrare per una squadra che recuperando i giocatori che si sono finalmente messi alle spalle tutti i problemi fisici che avevano possono senza dubbio dare un contributo di grande rilievo alla causa".

(Tuttosport)